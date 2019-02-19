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Гриценко закликав кандидатів у президенти до публічних дебатів

Новини » Вибори 2019    19.02.2019 - 12:56
Гриценко закликав кандидатів у президенти до публічних дебатів
Фото: Анатолій Гриценко (прес-служба)

На думку Гриценка, виборча кампанія переходить у віртуальну безвідповідальну площину

Анатолій Гриценко закликав тих кандидатів у президенти, які мають шанси потрапити у другий тур, до дебатів у прямому ефірі. Про це він заявив під час прес-конференції у Тернополі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Гриценка.

"Виборча кампанія переходить у віртуальну безвідповідальну площину. Я пропоную перевести її в реальність та вийти п’яти-шести кандидатам, яким соціологи дають шанс на другий тур, в прямий ефір на центральний каналах на дебати. Попарно. Я звертаюсь до Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Володимира Зеленського, сам підтверджую готовність вийти", - сказав Гриценко.

За його словами, люди повинні знати, що ті, хто прийде до влади, чітко розуміють проблеми, які стоять перед країною. Також, додав Гриценко, команда має показати шляхи вирішення цих проблем, а сам кандидат - познайомити із командою, з якою це зробить.

"Люди не бачать, хто стоїть за бордами, наскільки обґрунтовані всі обіцянки. Тому - прямий ефір, де будуть кандидати та члени команд. Ми готові прийти з командою, обґрунтувати кожне число у програмі та кожну позицію", - запевнив Гриценко.

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