Гриценко представив свого потенційного міністра оборони у своїй команді

Фото: Іван Апаршин та Анатолій Гриценко (прес-служба)

Гриценко бачить на цій посаді Івана Апаршина

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко представив кандидатуру того, хто очолить Міністерство оборони у випадку його перемоги на президентських виборах. Про це він кандидат повідомив під час прес-конференції у Львові, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

"Це людина, яка пройшла армію від командира взводу до стратегічного рівня. Знає всю дислокацію воєнних частин. Готовий приступити з першого дня", - сказав Гриценко, представляючи Івана Апаршина.

За даними прес-служби, Апаршин є військовим експертом, колишнім директором Департаменту воєнної політики Міноборони та головним інспектором Міноборони, у минулому був начальником Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабінету міністрів

"Армію знає досконало, від тактичного до стратегічного рівня. Обіймав командні та штабні посади від командира взводу, роти, полкової ланки - до військової ставки, Генштабу і Міноборони. Гідна професійна освіта: загальновійськове командне училище, Академія імені Фрунзе, Національна академія оборони України. Магістр державного військового управління, полковник запасу", - додав Гриценко.

Нагадаємо, на минулому тижні кандидат представив свого потенційного голову СБУ, яким у випадку президентства Гриценка стане Віктор Трепак. У майбутньому кандидат обіцяє представити міністра закордонних справ, голову НБУ та генерального прокурора.