Гриценко запропонував об’єднатись з партією Саакашвілі

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко виступив з пропозицією можливого об’єднання його політичної партії із "Рухом нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гриценко у Facebook.

Гриценко повідомив, що їх партії були у тісній співпраці на президентських виборах і він впевнений, що через стислі терміни у Русі нових сил можуть виникнути проблеми з повноцінною участю у виборчому процесі.

"Хочу виступити з ініціативою - об’єднати зусилля досвідчених принципових і прогресивних лідерів політичних сил виступити разом на парламентських виборах", - заявив лідер "Громадянської позиції".

Також він додав, що таким чином вони зможуть максимально мобілізувати й об’єднати своїх виборців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Саакашвілі заявив про участь "Руху нових сил" у виборах. Саакашвілі заявив, що у партії були проблеми з реєстрацією та збором коштів на заставу для участі у парламентських виборах, але "Рух нових сил" прийняв рішення самостійно боротися за прохід у Верховну раду.