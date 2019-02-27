Гриценко отримає 15% голосів в разі приєднання до нього Садового, - опитування

23% опитаних бачать Анатолія Гриценка єдиним кандидатом від демократичних сил

При условии объединения кандидатов в президенты Анатолия Гриценко и Андрея Садового лидер партии "Гражданская позиция" может получить более 15% голосов избирателей. Такие данные были обнародованы во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" на основе исследования, проведенного с 16 по 23 февраля Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг".

В рамках исследования были опрошены 2047 респондентов, погрешность не превышает 2,2%.

Согласно результатам опроса, более половины респондентов - 50,9% - считают, что должна быть создана демократическая оппозиция, а 23% - это наибольший показатель - видят Анатолия Гриценко единым кандидатом от демократических сил.

В то же время, если произойдет объединение Анатолия Гриценко и Андрея Садового, то за Гриценко готовы проголосовать 15,6% опрошенных. Владимира Зеленского в этих условиях готовы поддержать 13,7%, Юлию Тимошенко - 9%.

Фото: результаты опроса

"И Садовый, и Гриценко являются прямыми конкурентами и размывают электорат друг друга. Если моделировать ситуацию, что они объединятся, то мы получим интересную тенденцию. Гриценко, получив стабильное электоральное ядро, будет иметь все шансы зайти с неплохим базисом во второй тур", - сказал руководитель аналитической группы "Реальная политика" Александр Антонюк.