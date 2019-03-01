Гриценко подякував Садовому за підтримку

Гриценко прокоментував зняття кандидатури Садового

Снятие кандидатуры лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового с выборов в пользу Анатолия Гриценко даст украинцам положительную перспективу. Так кандидат в президенты Анатолий Гриценко отреагировал на заявление Андрея Садового.

"Спасибо Андрей Садовый! Психологически непростое, но честное, ответственное и государственническое решение. Победное решение! Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу!", - прокомментировал решение Садового Гриценко на своей странице в Facebook.

Ранее лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента и объявил о поддержке Анатолия Гриценко.

"Я отзываю свою кандидатуру, объявляю о поддержке Гриценко. Это не есть безусловная поддержка. Мы в начале следующей недели подпишем публичную сделку. И в той сделке будут очень важные принципы. Принципы обороны и безопасности нашего государства, по борьбе с коррупцией, оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Я думаю, это важно для нас всех", - сказал Садовый.

Политик добавил, что люди стремятся к объединению демократических сил и он хочет, чтобы это решение привело к победе.