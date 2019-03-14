Гриценко та Добродомов підписали меморандум

Фото: Анатолій Гриценко та Дмитро Добродомов (прес-служба Гриценка)

У меморандумі - ключові засади внутрішньої та зовнішньої політики

Лідер політичної партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти на виборах Анатолій Гриценко та лідер політичної партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов уклали спільний меморандум. Про це повідомляє прес-служба Гриценка.

Серед основних засад, які в ньому прописані: проведення деолігархізації; ефективна судова реформа; забезпечення у межах повноважень президента об'єктивного та неухильного дотримання антикорупційного законодавства; подолання бідності як головний пріоритет соціальної політики держави; у зовнішній політиці дотримання неухильного курсу щодо набуття членства України в Євросоюзі та НАТО; впровадження політики відновлення територіальної цілісності України, повернення окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

"У меморандумі ключові засади внутрішньої та зовнішньої політики. Зовнішній курс незмінний. Докласти максимальні зусилля для вступу в ЄС та НАТО. Жорстка непорушна судова вертикаль, яка захищає права свободи та власність. Нульова толерантність до корупції", - сказав Гриценко.

Кандидат у президенти додав, що команди разом підуть і на парламентські, і на президентські вибори.

У той же час Добродомов підкреслив, що зараз країна опинилась перед загрозами, з якими може боротись тільки проукраїнський, антикорупційний президент.

"Перша загроза – другий термін нинішнього президента, котрий погряз в корупційних скандалах. Друга – представники конкретних олігархів, котрі намагають встановити свою повну диктатуру. Третє – небезпечні об’єднавчі процеси в таборі проросійських політичних сил, які не приховують того, що хочуть повернути країну в орбіту Росії", - сказав Добродомов.

Як відомо, лідер політичної партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов публічно оголосив про те, що знімає свою кандидатуру 7 березня.