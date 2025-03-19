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Грипп циркулирует в 21 регионе Украины: сколько смертей зафиксировали за неделю

Существенное превышение эпидпорога зафиксировано в двух областях Украины (фото: pon.org.ua)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве здравоохранения проанализировали ситуацию с заболеваемостью в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 в течение прошлой недели. В целом она несколько улучшилась, однако были зафиксированы и летальные случаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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Сколько новых больных за прошедшую неделю

Согласно информации Минздрава, в целом в течение недели - с 10 по 16 марта - в Украине заболело 240 340 человек. Из них 124 960 - дети.

"Это на 10% меньше аналогичного показателя прошлой недели", - отметили в министерстве.

Уточняется, что пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале 2025 года. Сейчас же, в марте, наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев на уровне страны.

Что известно о летальных случаях

В Министерстве здравоохранения рассказали, что грипп типа А и грипп типа В циркулирует сейчас в 21 регионе Украины.

За неделю медики сообщили о 14 летальных случаях в результате осложнений гриппа:

  • в Киеве - 7 случаев;
  • в Днепропетровской области - 1;
  • в Полтавской области - 1;
  • в Черкасской области - 1;
  • в Черновицкой области - 2;
  • в Харьковской области - 1 (четырехлетний ребенок);
  • в Одесской области - 1 (в результате гриппа у беременной).

Уточняется, что вирус гриппа типа В был выявлен в трех случаях. Профилактических прививок против гриппа умершие не имели.

Кроме того, с 10 по 16 марта в стране зарегистрировано 2 летальных случая вследствие осложнений COVID-19.

Какова ситуация в больницах в разных областях

Сообщается, что на уровне регионов продолжается еженедельный мониторинг:

  • эпидемической ситуации;
  • обеспеченности больниц.

"В медучреждениях страны достаточно койкомест для пациентов с осложнениями ОРВИ. Уровень госпитализации - не превышен", - отметили в Минздраве.

Уточняется, что (по данным областных департаментов здравоохранения) в больницы Украины в течение 10-16 марта - с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций (в частности гриппом, пневмонией и COVID-19) - попало 8 893 пациентов.

"Все получили необходимую медицинскую помощь. Это - на 13% меньше чем неделей ранее", - рассказали украинцам.

В каких областях превышен эпидпорог

По данным Минздрава, превышение эпидемического порога высокого уровня зафиксировано в двух регионах:

  • в Житомирской области;
  • в Черкасской области.

Между тем в 11 областях Украины - средний уровень заболеваемости:

  • в Волынской области;
  • во Львовской области;
  • в Киевской области;
  • в Кировоградской области;
  • в Одесской области;
  • в Полтавской области;
  • в Сумской области;
  • в Ровенской области;
  • в Тернопольской области;
  • в Черновицкий области;
  • в Черниговской области.

Низкий уровень - в 5 регионах:

  • в Винницкой области;
  • в Днепропетровской области;
  • в Ивано-Франковской области;
  • в Николаевской области;
  • в Хмельницкой области.

В других областях Украины и в городе Киеве - ситуация стабильная (предэпидемический уровень).

Основное о текущем эпидемическом сезоне в Украине

Напомним, эпидемический сезон гриппа и ОРВИ начался в Украине 30 сентября 2024 года.

С конца января 2025 года эксперты наблюдали стремительный рост заболеваемости среди взрослых и детей. Эпидемический порог был превышен в 16 областях (кое-где вводили усиленные противоэпидемические мероприятия и даже локальный карантин).

В феврале, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, наблюдалась "одна тревожная тенденция" - большое количество госпитализаций граждан в медицинские учреждения.

Учитывая такую ситуацию, ключевой задачей специалистов стал мониторинг и эпидемической ситуации, и загруженности коек в больницах - чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается.

По словам специалистов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдался из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозировали, что до апреля вирус гриппа может преобладать над коронавирусной инфекцией.

В целом (с 30 сентября 2024 года до 16 марта 2025 года) ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 3 501 367 человек. У большинства граждан обнаружили респираторно-вирусные инфекции (только у 19 776 пациентов был подтвержден COVID-19).

По сравнению с прошлым эпидсезоном 2023/2024 заболеваемость на уровне страны - на 6,4% ниже.

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