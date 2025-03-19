Грипп циркулирует в 21 регионе Украины: сколько смертей зафиксировали за неделю

В Министерстве здравоохранения проанализировали ситуацию с заболеваемостью в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 в течение прошлой недели. В целом она несколько улучшилась, однако были зафиксированы и летальные случаи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
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Согласно информации Минздрава, в целом в течение недели - с 10 по 16 марта - в Украине заболело 240 340 человек. Из них 124 960 - дети.
"Это на 10% меньше аналогичного показателя прошлой недели", - отметили в министерстве.
Уточняется, что пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале 2025 года. Сейчас же, в марте, наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев на уровне страны.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что грипп типа А и грипп типа В циркулирует сейчас в 21 регионе Украины.
За неделю медики сообщили о 14 летальных случаях в результате осложнений гриппа:
Уточняется, что вирус гриппа типа В был выявлен в трех случаях. Профилактических прививок против гриппа умершие не имели.
Кроме того, с 10 по 16 марта в стране зарегистрировано 2 летальных случая вследствие осложнений COVID-19.
Сообщается, что на уровне регионов продолжается еженедельный мониторинг:
"В медучреждениях страны достаточно койкомест для пациентов с осложнениями ОРВИ. Уровень госпитализации - не превышен", - отметили в Минздраве.
Уточняется, что (по данным областных департаментов здравоохранения) в больницы Украины в течение 10-16 марта - с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций (в частности гриппом, пневмонией и COVID-19) - попало 8 893 пациентов.
"Все получили необходимую медицинскую помощь. Это - на 13% меньше чем неделей ранее", - рассказали украинцам.
По данным Минздрава, превышение эпидемического порога высокого уровня зафиксировано в двух регионах:
Между тем в 11 областях Украины - средний уровень заболеваемости:
Низкий уровень - в 5 регионах:
В других областях Украины и в городе Киеве - ситуация стабильная (предэпидемический уровень).
Напомним, эпидемический сезон гриппа и ОРВИ начался в Украине 30 сентября 2024 года.
С конца января 2025 года эксперты наблюдали стремительный рост заболеваемости среди взрослых и детей. Эпидемический порог был превышен в 16 областях (кое-где вводили усиленные противоэпидемические мероприятия и даже локальный карантин).
В феврале, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, наблюдалась "одна тревожная тенденция" - большое количество госпитализаций граждан в медицинские учреждения.
Учитывая такую ситуацию, ключевой задачей специалистов стал мониторинг и эпидемической ситуации, и загруженности коек в больницах - чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается.
По словам специалистов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдался из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозировали, что до апреля вирус гриппа может преобладать над коронавирусной инфекцией.
В целом (с 30 сентября 2024 года до 16 марта 2025 года) ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 3 501 367 человек. У большинства граждан обнаружили респираторно-вирусные инфекции (только у 19 776 пациентов был подтвержден COVID-19).
По сравнению с прошлым эпидсезоном 2023/2024 заболеваемость на уровне страны - на 6,4% ниже.
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