Грипп и ОРВИ циркулируют в 22 областях Украины: эпидпорог превышен в пяти регионах

Он отмечает, что по состоянию на сегодня в 22 областях страны зарегистрирована циркуляция вирусов гриппа, что свидетельствует о переходе от острых респираторных вирусных инфекций к гриппу. В пяти областях - Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой - заболеваемость превысила эпидемический порог, и в этих регионах применяются карантинные или ограничительные меры.

Он также отметил, что в 12-ти областях наблюдается незначительное повышение эпидемического порога, и там введены локальные ограничения в зависимости от ситуации в отдельных городах и районах.

Заболеваемость гриппом является типичной для этого периода года. В первом квартале обычно фиксируется увеличение случаев гриппа и ОРВИ. В текущем эпидсезоне уровень заболеваемости на 13-15% ниже по сравнению с прошлым годом. В общем, за неделю гриппом и ОРВИ болеют от 250 до 270 тысяч украинцев.

За весь эпидсезон от осложнений гриппа и ОРВИ умерло 33 человека, все они не были вакцинированы. Кузин подчеркнул, что обычно в течение эпидемического сезона фиксируется около 50 летальных случаев из-за этих заболеваний.

Несмотря на угрозы, уровень госпитализации остается низким - около 9 тысяч человек за неделю. Однако вакцинация от гриппа остается на низком уровне, поскольку вакцина не входит в Национальный календарь прививок и является платной. В прошлом году вакцинировались около 50 тысяч человек, в основном медицинские работники и люди с высоким риском заболеть.