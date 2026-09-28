"ГринДИМ" на паузе: какие государственные программы помогают многоэтажкам пережить блекауты

Спрос на установку солнечных электростанций и накопителей в многоквартирных домах превысил возможности госбюджета, из-за чего популярную программу безвозвратных грантов пришлось остановить. В то же время, совладельцам жилья остается доступный ряд других финансовых инструментов для срочной подготовки к холодам.

Какие гранты и кредиты для ОСМД работают в Украине, – в материале РБК-Украина .

Приостановка популярных программ

При подготовке высоток к зиме жители не всегда могут самостоятельно собрать средства на оборудование, поэтому спасением становятся программы софинансирования. Одной из популярнейших в Украине была государственная программа "ГринДИМ".

Как рассказывают в пресс-службе ГУ "Фонд энергоэффективности" в комментарии РБК-Украина, "ГринДИМ" предоставлял ОСМД безвозвратные гранты на покрытие 70% стоимости солнечных станций и тепловых насосов. Средняя стоимость таких проектов составляла 1,8 млн. гривен.

Программа уже профинансировала 250 домов, однако из-за исчерпания выделенного лимита в 100 млн гривен прием новых заявок с 4 апреля 2026 прекратился. Возобновление, сообщили в пресс-службе, пока не планируется, а Фонд прорабатывает ранее поданные заявки.

В то же время участники проекта, успевшие получить грант, успешно выдержали зиму: киевское ОСМД "Уютный дом -14" более 30 часов не сливало теплоноситель благодаря генерации, а одесское ОСМД "Зодиак" оставалось со светом и теплом 5 суток подряд.

Кроме того, с 22 апреля 2026 на паузе также программы "ВосстановиДОМ" и "Энергодом" через адаптацию под требования Ukraine Facility. Первая предоставляла ОСМД 100% компенсации на капитальный ремонт поврежденного обстрелами жилья, а вторая покрывала от 40% до 70% затрат на термомодернизацию дома и обновление индивидуального теплового пункта.

Доступные программы поддержки

Несмотря на приостановку крупных государственных программ, в Украине все еще можно подать заявку на муниципальные программы финансирования, воспользоваться программой "Светдом" или взять льготный кредит.

В частности, программа "СветДом" рассчитана на скорый старт: это одноразовая безвозвратная помощь из резервного фонда госбюджета, которую оформляют через "Действие" на срочную закупку генераторов или систем накопления (аккумуляторы, солнечные панели). Правительство возмещает от 100 до 300 тысяч гривен в зависимости от этажности дома.

Также ОСМД и ЖСК могут получить государственные льготные кредиты "5-7-9%". Сумма такого финансирования достигает 3 млн гривен сроком до 3 лет. Государство полностью или частично компенсирует ставку 0% в первый год, 5% во второй и 7% в третий год.

Кроме того, в разных городах продолжают действовать местные программы софинансирования. По этим муниципальным инициативам из местных бюджетов возмещают от 50% до 80% расходов на приобретение оборудования или гасят проценты по банковским кредитам.