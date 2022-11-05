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Грелись от газовой плиты. В Балаклее семья из четверых человек погибла из-за отравления

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Балаклея, Суббота 05 ноября 2022 21:39
Грелись от газовой плиты. В Балаклее семья из четверых человек погибла из-за отравления Иллюстративное фото: в Балаклее семья из четверых человек погибла из-за отравления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В деоккупированной Балаклее (Харьковская область) погибла семья из четверых человек. Причиной стало отравление угарным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Facebook.

В полиции отмечают, что о происшествии рассказала родственница погибших. В квартире обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, а также девочек 6 и 13 лет.

По словам родственницы, из-за низкой температуры в доме семья иногда включала газовые конфорки, чтобы согреться. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и газовой службы установили, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала.

Отметим, что Балаклея сильно пострадала в результате обстрелов, многие дома в городе разрушены. При этом отопительный сезон там начался только вчера, 4 ноября, в то время как во многих других городах Украины он стартовал несколько недель назад.

Напомним, о деоккупации Балаклеи стало известно 8 сентября. Около пяти месяцев город находился под контролем россиян.

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