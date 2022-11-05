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Грілися від газової плити. У Балаклії родина з чотирьох осіб загинула через отруєння

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Балаклія, Субота 05 листопада 2022 21:39
Грілися від газової плити. У Балаклії родина з чотирьох осіб загинула через отруєння Ілюстративне фото: у Балаклії родина з чотирьох людей загинула через отруєння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У деокупованій Балаклії (Харківська область) загинула родина з чотирьох людей. Причиною стало отруєння чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області у Facebook.

У поліції зазначають, що про інцидент розповіла родичка загиблих. У квартирі виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, а також дівчаток 6 та 13 років.

За словами родички, через низьку температуру в будинку сім'я іноді включала газові конфорки, щоб зігрітися. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби встановили, що у квартирі газова витяжка засмічена та не функціонувала.

Зазначимо, що Балаклія сильно постраждала внаслідок обстрілів, багато будинків у місті зруйновано. При цьому опалювальний сезон там розпочався лише вчора, 4 листопада, тоді як у багатьох інших містах України він стартував кілька тижнів тому.

Нагадаємо, про деокупацію Балаклії стало відомо 8 вересня. Близько п'яти місяців місто перебувало під контролем росіян.

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