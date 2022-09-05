Козловський замовив 500 буржуйок для потреб ВСУ

"Літо закінчилось, тому нам потрібно готуватись до зими. Розуміємо, що бойові дії будуть тривати в холодну пору року. Нам потрібно зробити все, аби наші славні захисники та захисниці України мали можливість перебувати в теплі. Вони повинні берегти своє здоров’я і зберігали здоровий дух, щоб бити орків і гнати їх до оркостану", - заявив Козловський.

За його словами, власник Львівської шкарпеткової кооперативи Петро Соболь розробив методику виготовлення буржуйок, які легко перевозити по різних позиціях в легковому автомобілі.

"Ми хотіли б поділитися цим досвідом з іншими волонтерами. Станом на сьогодні ми вже придбали таких 500 буржуйок. Якщо робити таку буржуйку з нових матеріалів, то її вартість складатиме близько 9000 гривень. Пан Петро знайшов можливість, аби робити це за 3200 гривень. Це в три рази дешевше. Також на цій буржуйці наші хлопці та дівчата зможуть закип’ятити воду, приготувати гарячу їжу. У цих буржуйок пряма тяга. Це зроблено для того, аби чадний газ не потрапив у приміщення, де перебуватимуть наші військові, адже багато таких буржуйок будуть розташовані нижче рівня землі", - додає бізнесмен.

Водночас Петро Соболь повідомив, що Львівська шкарпетковий кооператив не зупиняв діяльність підприємства з початку повномасштабної війни в Україні.

"Прагнемо максимально забезпечити побутові умови для наших захисників та захисниць, щоб вони могли себе відчувати в певному комфорті наскільки це можливо. Таку буржуйку, яку ми виготовляємо, можна уніфікувати на позиціях. Ми її спеціально не нарощували різними додатковими агрегатами. Можна додатково по боках зробити "вуха" для просушування речей. Але це потрібно робити вже на місці, адже в іншому випадку це ускладнює транспортування. Кожен вже собі зможе модернізувати буржуйку як собі захоче на місці дислокації", - додає він.

Нагадаємо, раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже було придбано 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.