Козловський розповів, як війна вплинула на розвиток дитячої футбольної академії "Рух"

"Планів було багато, мрій багато. Як воно зараз буде? Вірю, що буде, але буде важче, бо зараз усім не до футболу. Всі розуміють, що війна, всім важко, потрібно виживати. Але ж війна колись закінчиться, ми переможемо ворога, а футболісти з неба не падають і за день не виховуються. Хтось їх має вирощувати - чому не ми?" - розповів Козловський.

За його словами, минулого року в академії пішли на експеримент - набирали дітей 2010 року народження.

"До нас в Україні цього ніхто ніколи не робив, оскільки казали, що це занадто малі діти. Ми цього року хотіли ще далі піти - набирати 10-літніх і 9-літніх. А через рік набирати 9-літніх і 8-літніх. Тобто мета була дійти до того рівня, що в нашу академію приймають дітей з 8 років", - додав бізнесмен.