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Козловский передал помощь бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады

Фото: Григорий Козловский, экс-президент футбольного клуба "Рух" (fcrukh.com)
Автор: Артем Горовенко

Экс-президент футбольного клуба "Рух", бизнесмен Григорий Козловский передал помощь 45-й отдельной артиллерийской бригаде - подразделению ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Руха".

Отмечается, что подразделение создано в 2014 году в составе корпуса резерва. Его дислокацию запланировали во Львовской области.

"Наш клуб, как и обещал, в дальнейшем помогает украинским военным. Сейчас наша помощь идет в 45-ку. Мы рады, что уже личный контракт. Есть у нас понимание, что необходимо на передовой. Во время диалога с руководством 45-ки мы получаем четкую месседжу, что именно им нужно", - заявил Григорий Козловский.

По его словам, на фронт отправились оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочее.

"Техника есть, но она часто ломается. Особенно колеса - потому, что на передовой осколки, большое количество железа, надо их менять. Но всегда новые ставить не будешь. Поэтому я искренне благодарен Григорию Козловскому за эту помощь", - сообщил командир 45 артиллерийской бригады Олег Файдюк.

Григорий Козловский передал помощь 45-й отдельной артиллерийской бригаде (фото: пресс-служба ФК "Рух")

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Григорий Козловский получил сразу несколько наград и наград за помощь Вооруженным силам Украины в условиях российской агрессии.

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Григорий Козловский