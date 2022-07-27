Козловський: набір в футбольну академію "Руху" йде повним ходом

"Набір у футбольну академію йде повним ходом. Ми набираємо діток 2011-2012 року. Вже вийшли на фінішну пряму, в нас вже відібрано 45 діток, вони ще мають пройти останній четвертий тур. З кожної вікової групи будемо лишати 25–30 діток.

Спілкувався з тренерами, питаю: "Як наші дітки?" Кажуть: "Ще сильніші, ніж попередні". Не було б війни, я б у всіх групах залишив по 45, але зараз, на жаль, не можу", - повідомив Козловський.

Бізнесмен переконаний, що після перемоги нам будуть потрібні сильні футболісти, які будуть представляти Україну на міжнародній арені в майбутньому.

"Нам потрібні сильні футболісти, порядні люди, якими українці будуть пишатися. Я дуже радий, що футбольна академія "Рух" виховує майбутніх зірочок, які стануть гордістю цієї країни. Найвища благодать людини - дати можливість іншим людям реалізувати свої мрії. Вважайте це моєю життєвою місією", - резюмував функціонер клубу.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Григорій Козловський також розповів про очікування від старту Української Прем'єр-Ліги (УПЛ), яка має розпочатися 23 серпня. За його словами, українські клуби готові грати навіть в критичних умовах.

Як відомо, матчі будуть проводитися на території України з дозволу місцевих військових адміністрацій і з дотриманням всіх правил безпеки. При цьому вболівальників не пускатимуть на стадіони.