Козловский и ФК "Рух" передали уже третью партию беспилотников для ВСУ

45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины получила новую партию помощи от футбольного клуба "Рух" и его основателя Григория Козловского - защитникам передано шесть беспилотных летательных аппаратов "Мара".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Григория Козловского.

Беспилотники, получившие 45-ю бригаду от "Руху", самолетного типа - полноценные два комплекса с двумя пунктами управления. Разрабатывает и производит их украинский производитель.

Этот беспилотник имеет значительную дальность полета, устойчивость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы и может находиться в воздухе до 90 минут. Его используют для глубинной разведки в тылу врага без опасности для операторов.

"Сейчас война носит более технологический характер. Отрадно, что в Украине есть собственные производства высокотехнологичных средств борьбы. Победа всегда нашими военными на фронте, непосредственно на линии столкновения, но не менее важно то, что фундамент этой победы закладывается в тылу. Хорошо, что в тылу достаточно научных условий, их усилия направлены на помощь нашей армии. И эти крылья, которые они создают, - наши крылья победы, я в этом уверен, и на них мы ее добьемся", - заявил генеральный директор клуба Игорь Дедишин.

Одно из преимуществ "Мари" состоит в малом взлетном весе аппарата - около 2,5 кг и возможности запуска с руки без использования дополнительных устройств. Весь комплекс вместе с летательным аппаратом, антеннами и дополнительным оборудованием вмещается в сумку весом до 20 кг.

Операторы "Мари" могут быстро выдвигаться, развертывать и запускать комплекс и получать данные о вражеской технике, складах и размещении личного состава в тылу вражеских позиций. Это существенно увеличивает разведывательные возможности и соответственно позволяет с помощью артиллерии уничтожать врага до 30-40 километров от линии фронта.

"Мару" как разведывательный комплекс применяют в боевых операциях еще с 2017-го года. Он мал и легок, его легко переносить, оборудован малошумной электрической силовой установкой, не нуждается в стартовом оборудовании или взлетной полосе и способен искать объекты и вести наблюдение на расстоянии до 25 километров в любое время суток.

Напомним, ранее Григорий Козловский и футбольный клуб "Рух" накануне уже передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины 7 квадрокоптеров DJI Mavic 3, а также беспилотники "Посейдон" для ВСУ.