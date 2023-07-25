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Грету Тунберг оштрафовали из-за "климатического" протеста и неповиновения полиции

Фото: шведская экоактивистка Грета Тунберг (twitter Greta Thunberg)
Автор: Максим Шушко

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали из-за неповиновения полиции. Она отказалась покинуть "климатический" протест в порту Мальмё. Через несколько часов после этого ее задержали на другой акции протеста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Митинг, организованный группой экологических активистов "Верни себе будущее", пытался заблокировать входы и выходы в порт в шведском городе Мальме в знак протеста из-за использования ископаемого топлива.

"Мы решили не быть сторонними наблюдателями, а физически остановить инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе. Мы отвоевываем будущее", - заявила Тунберг.

Правоохранители обвинили активисту в неподчинении. В полиции утверждают, что она отказалась выполнить приказ оставить протест. Тунберг отрицала обвинения, однако ее признали виновной и обязали заплатить штраф в размере 2500 шведских крон (240 долларов США).

Уже через несколько часов после этого случая Грета Тунберг приняла участие в еще одной акции протеста, где была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В обоих случаях она была частью группы протестующих, блокировавших дорогу для нефтяных грузовиков в порту Мальмё.

Визит Греты Тунберг в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июня встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг, вице-президентом Европейского парламента Гайди Гаутала и другими экоактивистами. Он обратил их внимание на катастрофические последствия взрыва Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсонской области.

Тунберг заявила, что реакция мира на подрыв российскими террористами Каховской ГЭС была недостаточной.

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