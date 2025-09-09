В Греции случилось землетрясение: во многих городах ощутили толчки

Ночью 9 сентября столицу Греции, Афины, встряхнули подземные толчки после землетрясения магнитудой 5,2 у юго-западного побережья острова Эвия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ekathimerini.com, а также на новостное агентство Reuters.
Сообщается, что инцидент произошел во вторник в 00:27 по местному времени, и землетрясение постепенно набирало силу. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Афинский Институт геодинамики на своём вебсайте сообщил, что эпицентр находился примерно в пяти километрах к северо-западу от города Неа Стира на малой глубине 13,6 километра.
Представители местной власти отметили интенсивность толчков. Мэр Марафонаса, Стергиос Циркас, заявил, что землетрясение «было очень интенсивным», но разрушений пока не зафиксировано. Аналогичные сведения поступили и из Каристоса на юге Эвии.
По информации агентства Reuters, землетрясение ощущалось также в Афинах, расположенных примерно в 50 км к юго-западу от эпицентра. Глубина залегания очага оценена в 10 километров. Представитель пожарной службы сообщил, что обращений о помощи пока не поступало, но силы продолжают проверку возможного ущерба.
Подземные толчки у Эвии напоминают о сейсмической активности региона, и специалисты настоятельно рекомендуют местным жителям сохранять бдительность и следовать инструкциям служб безопасности. Институт геодинамики продолжает мониторинг сейсмической ситуации.
