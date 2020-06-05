Греція заявила про готовність до війни з Туреччиною через нафту

Міністр оборони Греція Нікос Панайотопулос заявив про готовність до військового розв'язання політичного конфлікту з Туреччиною. Причиною конфлікту є мігранти і нафтової спір.

Про це повідомляє видання Кathimerini.

Міністр підтвердив слова прем'єр-міністра з національної безпеки Александроса Диакопулоса про готовність Греції до військового конфлікту.

"Останнім часом поведінка Туреччини була досить агресивна. Я вважаю, що єдиний спосіб для Греції впоратися з такою поведінкою - це, з одного боку, використовувати весь свій дипломатичний арсенал, а з іншого - подбати про посилення, яке стримує складову Збройних сил", - заявив глава Міноборони.

Зазначимо, відносини Греції і Туреччини погіршилися в 2020 році на тлі міграційної кризи і суперечок прав на видобуток ресурсів в Егейському та Середземному морях.

Додамо, Туреччина відкрила кордони для біженців із Сирії. Однак, в Греції заявили, що ситуація з нелегальними мігрантами на кордоні з Туреччиною загрожує національній безпеці.

У той же час, нафтогазовий спір цих країн пов'язаний зі спробами Стамбула вести розвідку і видобуток ресурсів в районі континентального шельфу Греції.

Нагадаємо, Греція побудує два табори для біженців з Близького Сходу.

Раніше повідомлялося, що Туреччина закрила морський кордон з Грецією через мігрантів.