Греція висловила демарш Туреччині через дослідження біля їхнього острова

Міністерство закордонних справ через своє посольство в Анкарі подало демарш в МЗС Туреччини. Це сталось через те, що станція Navtex в турецькій Анталії вчора оголосила про плани проведення турецької сейсморозвідки на південь і схід від грецького острова Кастеллорізо.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, у Греції незадоволені поведінкою Туреччини, яка "являє собою ескалацію напруженості в регіоні", що відображає "одержимість країни беззаконням і її повне презирство" до міжнародного права, міжнародного морського права, правил добросусідства і ЄС.

"Ми закликаємо Туреччину негайно припинити незаконну діяльність, яка порушує наші суверенні права і підриває мир і стабільність в регіоні", - йдеться в заяві МЗС Греції.

Крім того у відомстві заявили, що такі дії Туреччини будуть обговорені з ЄС, НАТО і Організацією Об'єднаних Націй.

Наразі відомо, що до грецького острова Кастеллорізо має прибути турецьке сейсморозвідувальне судно Oruc Reis. У зв’язку з цим грецькі Збройні сили були приведені в стан бойової готовності.

Нагадаємо, турецьке судно Fatih приступило до бурових робіт в Чорному морі на перспективній ділянці Tuna-1.