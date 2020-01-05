Греція і Північна Македонія почали отримувати газ по "Турецькому потоку"

Греція і Північна Македонія почали отримувати російський газ по "Турецькому потоку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіо BNR

За словами глави "Булгартрансгаза" Володимира Малінова, поставки здійснюються через нову точку.



"Поставки російського газу не тільки для нас (Болгарії), але і для Греції та Північної Македонії здійснюються через нову точку на нашому кордоні з Туреччиною", - сказав Малинов.

Він зазначив, що станом на 1 січня потужності Трансбалканського газопроводу, на зміну якому прийшов "Турецький потік", не задіяні. При цьому він підкреслив, що Болгарія готова використовувати їх при необхідності.



Раніше повідомлялося, що новий газопровід "Турецький потік" буде запущений в експлуатацію 8 січня 2020 року.

РБК-Україна писало, що Болгарія має намір отримувати російський газ з газопроводу "Турецький потік" з 1 січня 2020 року.