Греція ратифікувала протокол про вступ Македонії до НАТО

У результаті поіменного голосування "за" проголосували 153 депутати з 294

Греческий парламент в пятницу, 8 февраля, проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Республики Северной Македонии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Kathimerini.

В результате поименного голосования "за" высказались 153 депутата из 294, против ратификации проголосовали 140, один депутат воздержался.

6 февраля послы 29 государств НАТО и Македонии подписали в штаб-квартире Альянса в Брюсселе протокол о вступлении страны в организацию. Протокол был подписан в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова.

Напомним, в день подписания протокола, открывающего Македонии дорогу ко вступлению в НАТО, генсек альянса Йенс Столтенберг обвинил Россию в попытках повлиять на процесс приема балканских стран в НАТО.

"Россия пытается вмешаться в политические процессы в суверенных странах. Я считаю это не правильно", - заявил Столтенберг.