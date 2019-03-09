Греція розширить умови отримання "золотої візи"

"Золоту візу" зможуть отримати особи, які інвестують мінімум 400 тис. євро в грецькі компанії

Правительство Греции хочет расширить критерии предоставления вида на жительство, так называемой "золотой визы", для граждан третьих стран, которые не являются членами Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как сообщается, согласно законопроекту, который на рассмотрение греческого парламента подало Министерство экономики, вид на жительство смогут получить граждане третьих стран (и их родственники), которые инвестируют не менее 400 тыс. евро в греческие ценные бумаги и компании. Такое решение было принято для увеличения количества прямых иностранных инвестиций в страну.

Так, по новым правилам, чтобы получить "золотую визу" необходимо будет иметь депозит в любом греческом банке на сумму 400 тыс. евро, минимум 12 месяцев с фиксированным продолжением. Также для получения вида можно инвестировать 400 тыс. евро в инвестиционную компанию по недвижимости.

Сейчас вид на жительство можно получить за инвестицию в 250 тыс. евро в местную недвижимость.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 марта 2019 года для граждан Украины вступили в силу поездки в Грузию по внутренним паспортам в виде ID-карт. Таким образом, владельцам внутренних ID-паспортов для посещения Грузии необязательно иметь при себе заграничный паспорт.