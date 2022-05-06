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Греція витратить 3,2 млрд євро на захист споживачів від енергокризи, спровокованої Росією

Фото: Греція витратить 3,2 млрд євро на захист споживачів (almayadeen.net)
Автор: Олександр Білоус

Греція планує прийняти новий пакет заходів на суму 3,2 млрд євро, щоб зменшити тиск на бюджети домашніх господарств і підприємства через різке зростання цін на енергоносії. Міністр фінансів Христос Стайкоурас заявив, що програма буде частково фінансуватися з держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна. з посиланням на Reuters.

Як і багато інших країн, Греція з минулого року знаходиться в лещатах різкого зростання цін на газ, електроенергію, паливо і продукти харчування, який посилився після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

З вересня Афіни субсидують рахунки за електроенергію і газ, а також запропонували разовий грант вразливим групам на загальну суму 4 млрд євро.

У четвер прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив в телезверненні, що уряд також встановить стелю оптових цін на електроенергію і відшкодує до 60% всіх надбавок, які споживачі електроенергії з річним доходом до 45 тисяч євро сплатили в грудні - травні, серед інших заходів.

Стайкоурас сказав, що програма підтримки консервативного уряду буде частково фінансуватися з державного бюджету.

"Загальна вартість заходів становить 3,2 млрд євро, з яких 1,1 млрд євро припадає на бюджет", - сказав Стайкурас на брифінгу для преси.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оприлюднило план з 10 пунктів зі скорочення споживання нафти. Рекомендації, які включають більш низькі обмеження швидкості, роботу з дому, дні без автомобілів в містах, дешевший громадський транспорт і більш широке використання автомобілів, можуть скоротити попит на нафту на 2,7 млн барелів на день протягом чотирьох місяців.

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Греція