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Греція перехопила чотири винищувачі Туреччини

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 17:11
Греція перехопила чотири винищувачі Туреччини
Фото: турецький винищувач F-16 (uk.m.wikipedia.org)

Турецькі винищувачі пролітали над островами Греції

Літаки Військово-повітряних сил Греції перехопили чотири турецькі винищувачі F-16 над островами Антропофагі й Макронісі в Егейському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

За даними грецьких військових, 2 винищувачі Туреччини було перехоплено о 12:03 на висоті близько 5,5 км над грецьким островом Антропофагі. Ще одна пара турецьких винищувачів була перехоплена на висоті 3 кілометри над островом Макронісі.

Зазначається, що турецькі літаки без дозволу увійшли до повітряного простору Греції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові провели "повітряний бій" над окупованим Кримом. Ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30М2 було піднято по тривозі з метою перехоплення літаків умовного противника, які порушили "повітряний простір Російської Федерації".

Також РБК-Україна писало, що у Бельгії винищувачі перехопили російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 Blackjack та два Су-27 в повітряному просторі НАТО. Російські літаки було перехоплено над Балтійським морем.

Крім того, для перехоплення двох російських Су-30 над Балтійським морем було піднято винищувачі Typhoon Військово-повітряних сил Британії. Британські літаки було піднято з бази "Емарі" в Естонії.

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