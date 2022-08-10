Греція звільниться від фінансового нагляду ЄС, який тривав 12 років: що це змінить

Греція вийде з так званої системи посиленого спостереження Євросоюзу 20 серпня. Ця система діяла останні 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Греції Христоса Стайкураса, передає Reuters .

"Після 12 років ... важкий розділ для нашої країни підходить до завершення. Греція повертається до європейської нормальності і більше не буде винятком у єврозоні", - сказав він.

За його словами, Афіни виконали більшість зобов’язань і реформ. Цей вихід було підтверджено листом від віце-президента Комісії ЄС Валдіса Домбровскіса та єврокомісара Паоло Джентілоні.

Що означатиме цей вихід?

Вихід Греції з-під посиленого нагляду означатиме більше ступенів свободи у проведенні економічної політики та наблизить мету країни щодо відновлення статусу "інвестиційного рівня", сказав Стайкурас.

Що йому передувало?

Греція ледь не стала банкрутом під час світової кризи у 2008-2009 роках. Тоді їй довелося вдатися до жорстких бюджетних обмежень в обмін на фінансову допомогу від країн єврозони та Міжнародного валютного фонду (МВФ). З 2010 року Греція отримала понад 275 млрд євро допомоги.

Програма Європейського стабілізаційного механізму (ESM) для Греції добігла кінця у серпні 2018 року. Тоді Єврокомісія активувала розширену систему спостереження за Грецією, так званий постпрограмний моніторинг економічної та фінансової ситуації. Він проводився щокварталу.