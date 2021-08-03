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Греція охоплена лісовими пожежами: чи є серед постраждалих українці

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що на даний момент інформації про постраждалих в результаті лісових пожеж в Греції українців немає. Однак він доручив дипломатам відстежувати потреби українських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Доручив дипломатам у Греції цілодобово відслідковувати потреби наших громадян у зв’язку з масштабною пожежею в передмісті Афін. Станом на зараз інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна із дружньою Грецією і готова за потреби надати необхідну допомогу.", - написав він.

Нагадаємо, 27 липня у Греції спалахнули лісові пожежі.

При цьому сьогодні у передмісті Афін почали евакуацію громадян через те, що пожежі не вдається взяти під контроль.

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ГреціяпожежаДмитро Кулеба