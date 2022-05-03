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Греція офіційно почала процедуру відмови від російського газу

Фото: прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс (facebook.com/neadhmokratia)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс направив повідомлення про відмову від російського природного газу. За його словами, Балканський півострів може мати своє власне родовище в енергетичному переході всього континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.

Зокрема, в Греції починається будівництво плавучої станції зберігання і регазифікації зрідженого природного газу.

"Проект в Александруполі-це нові енергетичні ворота і маяк, який посилає подвійний сигнал: незабаром ми зможемо позбутися газу з російських джерел, а наші країни зможуть взяти на себе загальну роль на новій енергетичній карті", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, Грецькі станції СПГ здатні покрити Грецький ринок, а також замістити значну частину російського газу.

Раніше повідомлялося, що у РФ почав падати видобуток газу. Зокрема, в січні-квітні 2022 року видобуток знизився на 0,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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