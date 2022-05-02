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У Росії почав падати видобуток газу

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Москва, Понеділок 02 травня 2022 15:28
У Росії почав падати видобуток газу Фото: видобуток газу в Росії почав падати (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

У Російській Федерації почав падати видобуток газу. Зокрема, в січні-квітні 2022 року видобуток знизився на 0,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Повідомляється, що за чотири місяці 2022 року в Росії видобули 261,42 млрд кубометрів газу, що на 0,4% менше, ніж минулого року. У квітні видобули 61,15 млрд кубометрів, що на 5,2% менше відносно того ж місяця минулого року.

При цьому дані окремо по "Газпрому" не наводяться.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомило, що експорт російського газу на ключові зарубіжні ринки впав до мінімуму за три місяці. За перші чотири місяці 2022 року було продано 50,1 млрд кубометрів, що майже на 27% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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