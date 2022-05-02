У Росії почав падати видобуток газу

У Російській Федерації почав падати видобуток газу. Зокрема, в січні-квітні 2022 року видобуток знизився на 0,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

Повідомляється, що за чотири місяці 2022 року в Росії видобули 261,42 млрд кубометрів газу, що на 0,4% менше, ніж минулого року. У квітні видобули 61,15 млрд кубометрів, що на 5,2% менше відносно того ж місяця минулого року.

При цьому дані окремо по "Газпрому" не наводяться.