Греция может передать Украине комплексы ПВО С-300: названо условие

Правительство Греции рассматривает возможность передачи Украине комплексов противовоздушно обороны С-300.
Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ProNews.
Афины готовы пойти на такой шаг в случае, если на острове Крит будут установлены американские комплексы ПВО и ПРО Patriot.
"Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции с национальной системой ПВО С-300 можно убрать. Тот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую можно отправить в Украину", - отметил Панайотопулос.
Таким образом, правительство Греции не исключает возможности передачи ВСУ не только С-300, но и комплексов "Тор-М1", а также "Оса".
Напомним, ранее телеканал СNN сообщал о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине Patriot.
Позже в Белом доме заявили, что не могут подтвердить информацию о включении установок в ближайший пакет военной помощи Украине.
Сообщение вызвало реакцию РФ. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Москва также пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью".
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