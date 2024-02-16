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Греция легализовала однополые браки

Иллюстративное фото: парламент Греции легализовал однополые браки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Парламент Греции в четверг одобрил законопроект, который разрешает в стране однополые гражданские браки, а также дает право таким парам усыновлять детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Таким образом Греция стала одной из первых православных стран, разрешившей соответствующие союзы между однополыми парами.

Законопроект поддержали 176 греческих депутатов в 300-местном парламенте. Так, проект закона получил достаточную поддержку со стороны "левой" оппозиции, несмотря на напряженные дебаты, при этом члены правоцентристской партии "Новая демократия" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса воздержались или голосовали против.

Теперь одобренная законодательная инициатива вступит в силу после публикации в официальном правительственном бюллетене.

Как показали недавние опросы общественного мнения в Греции, граждане страны разделились по вопросу об однополых браках.

Отношение Церквей к однополым союзам

Отметим, что решительно против таких браков выступает мощная в Греции Православная церковь, которая считает гомосексуализм грехом. Что касается Католической церкви, то 18 декабря прошлого года Папа Римский Франциск одобрил постановление Ватикана о том, что римско-католические священники условно могут благословлять однополые пары, если это не является частью регулярных церковных ритуалов или литургий.

А вот в Православной церкви Украины текст постановления Ватикана назвали "программным", а однополые отношения - грехом содомии.

Вопросы легализации однополых браков в Украине

Напомним, в начале марта прошлого года в Верховную раду на регистрацию был представлен законопроект о зарегистрированных партнерствах, который позволит партнерам в однополых и разнополых парах без брака иметь равноценные права с законными супругами.

Позже в мае президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об однополых браках. Глава государства отметил, что Министерство юстиции работает над законодательным введением института гражданского партнерства.

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