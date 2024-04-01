Греция готовится к передаче Украине крупной партии боеприпасов, - СМИ

Напомним, снаряды сейчас являются одной из главных потребностей украинских защитников, поскольку их использование позволяет сдержать наступление российских оккупантов.

В прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла около 800 тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине вне стран Евросоюза. Но для поставок требуется финансирование.

Ряд стран Запада уже объявили о том, что присоединяются к инициативе Чехии. Они выделили на закупку снарядов средства.

Недавно премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что первые поставки боеприпасов нашим защитникам ожидают в апреле.

Недавно глава МИД Чехии Ян Липовский сказал, что украинским военным могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии. Возможны поставки 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.

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