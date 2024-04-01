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Греция готовится к передаче Украине крупной партии боеприпасов, - СМИ

Архивное фото: Греция готовится к передаче Украине крупной партии боеприпасов (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитрий Браславский

Греция планирует поставить Украине крупную партию боеприпасов. Их передадут через Чехию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iEidiseis.

"Правительство готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета", - говорится в материале издания.

Также СМИ указывает, что боеприпасы будут поступать из запасов греческой армии, а Вооруженные силы Греции оценили их как "пригодные к использованию".

Греция планирует их продать за 150 млн евро. Военные также сообщили, что среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые до сих пор использовались на учениях.

Снаряды для Украины

Напомним, снаряды сейчас являются одной из главных потребностей украинских защитников, поскольку их использование позволяет сдержать наступление российских оккупантов.

В прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла около 800 тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине вне стран Евросоюза. Но для поставок требуется финансирование.

Ряд стран Запада уже объявили о том, что присоединяются к инициативе Чехии. Они выделили на закупку снарядов средства.

Недавно премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что первые поставки боеприпасов нашим защитникам ожидают в апреле.

Недавно глава МИД Чехии Ян Липовский сказал, что украинским военным могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии. Возможны поставки 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.

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