Греція готова доставляти туристів на острови на поромах

Оскільки в ЄС поки відсутній загальноєвропейський протокол роботи авіакомпаній в умовах пандемії коронавірусу Греція готується доставляти туристів поромами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами міністра судноплавства Греції Янніса Плакіотакіса, пороми будуть задіяні як тільки почнеться туристичний сезон, оскільки, на відміну від аеропортів, морські порти не припинили свою діяльність.

"У нас є протокол для поромів для захисту пасажирів і членів екіпажу та їх безпечного транспортування", - зазначив Плакіотакіс, додавши, що доля туризму в Греції та інших країнах ЄС пов'язана з тим, як будуть діяти авіакомпанії.

Влада Греції сподівається на старт туристичного сезону вже в липні. При цьому Греція очікує, що сезон-2020 буде набагато гіршим за попередні через побоювання людей подорожувати на тлі пандемії.

Сьогодні Всесвітня туристична організація заявила, що через кризу, викликану пандемією, число туристів у світі може знизитися на 60-80%.

Також у Греції виступили з ініціативою ввести так звані "паспорта здоров'я" для туристів. Під "паспортом здоров'я" мається на увазі документ, який підтверджує відсутність коронавірусу в організмі.

Наразі у Греції зафіксовано 2663 випадки коронавірусу. За минулу добу захворів 21 грек.