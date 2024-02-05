Греческие суда почти полностью перестали транспортировать российскую нефть, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Количество танкеров, принадлежащих Греции и перевозящих российскую нефть, в январе сократилось до восьми. Это меньше, чем более 40 в мае и около 20 в течение большей части второй половины прошлого года.

Это произошло после того, как Казначейство США напугало западных владельцев танкеров, попросив их объяснить, что они сделали, чтобы соблюсти ценовой лимит G7 на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Представители двух афинских компаний вскоре после этого заявили, что действовали осторожно, оценивая ситуацию.

Суда, принадлежащие Греции, полностью исчезли из торговли российской нефтью, которую загружают на тихоокеанских терминалах страны и доставляют покупателям в Китай и Индию.

Потеря греческого флота окажет еще большее давление на российские танкеры и "теневой флот" судов, который увеличился с тех пор, как войска РФ вторглись в Украину.

РФ столкнулась со сложностями при переориентации рынков

С потерей европейского рынка, на который приходилось почти все 1,6 миллиона баррелей сырой нефти, поставляемой в день из российских портов в Балтике, Черном море и Арктике, РФ была вынуждена полагаться почти исключительно на покупателей в Китае и Индии и, в меньшей степени, Турции. Это требует гораздо более длительной доставки и большего количества кораблей.

Доставка осложнилась нападениями хуситов в Йемене на суда в южной части Красного моря и Аденском заливе.

Вся российская нефть, отправляемая из западных портов в Индию и Китай, прошла через это испытание, и по меньшей мере один танкер был повреждён, несмотря на заверения хуситов в том, что российские и китайские корабли будут в безопасности.

Ужесточение санкций

Напомним, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Потоки нефти из России столкнулись с проблемами после ужесточения санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний. Признаки появились всего через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины.

Недавно США ввели новые санкции за перевозку российской нефти. Под ограничения попали почти 20 танкеров.