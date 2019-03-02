У Греції затримали екс-менеджера Курченка

Затриманий екс-менеджер компанії Курченка "СЄПЕК" Євген Калінін

Бывший исполнительный директор компании Сергея Курченко "ВЕТЭК" россиянин Евгений Калинин был арестован в Греции по запросу Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил адвокат Калинина Яннис Рахиотис, экс-менеджер "ВЕТЭК" был задержан в четверг, 28 февраля, в аэропорту Афин.

В пятницу, 1 марта, состоялось слушание по факту задержания Калинина, после чего его отправили в тюрьму Каридаллос, пока Греция не получит украинский запрос на его экстрадицию.

Кроме того, посольство Российской Федерации в Греции заявило, что Калинину предоставляется "вся необходимая помощь".

Отметим, что согласно данным Министерства внутренних дел Украины, Калинин был объявлен в розыск 29 мая 2017 года. Калинин обвиняется в уклонении от уплаты налогов, служебном подлоге и создании преступной организации.

Добавим, что в период с 2013 по 2014 год Калинин был исполнительным директором компании "ВЕТЭК", которую возглавлял украинский олигарх Сергей Курченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины вызвала олигарха Сергея Курченко на допрос по делу о создании преступной организации с целью присвоения и растраты имущества в особо крупных размерах, а также легализации незаконно полученных доходов и уклонения от уплаты налогов.