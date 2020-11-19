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У Греції посилять обмеження на кордонах через COVID-19

Афіни, Четвер 19 листопада 2020 17:15
У Греції посилять обмеження на кордонах через COVID-19
Фото: прапор Греції (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Греції прийняв рішення закрити прикордонний перехід з Албанією. Рішення набере чинності в п'ятницю, 20 листопада.

Про це заявив представник уряду Греції Стеліос Петсас, передає Ekathimerini.

Таким чином, усіх людей, які будуть в'їжджати через сухопутні кордони на територію країни, перевіряти. При цьому уряд закриє деякі прикордонні пункти.

Петсас заявив, що особи, які будуть заїжджати на територію Греції через сухопутні кордони, повинні зробити ПЛР-тест на наявність COVID-19 не раніше, ніж за 72 години перед в'їздом у країну.

При цьому він додав, що в Північній Греції органи, відповідальні за охорону здоров'я, посилять перевірки дотримання нововведень. За його словами, це допоможе дізнаватися більше про епідеміологічні навантаження в районах.

Представник грецького уряду також зазначив, що через зростання інфікованих коронавірусом ситуація в країні залишається критичною.

Згідно з останніми показниками, в деяких районах Північної Греції виявили багато позитивних ПЛР-тестів, попри введену в країні карантин.

Нагадаємо, в середині листопада Греція закрила початкові школи і дитячі сади на тлі сплеску випадків коронавірусу. Уроки в школах будуть проходити дистанційно до 30 листопада.

Крім того, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис заявив, що в країні всім громадянам безкоштовно нададуть вакцину від коронавірусу, коли вона стане доступною.

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