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Греція закриває школи через коронавірусу

Субота 14 листопада 2020 15:16
Греція закриває школи через коронавірусу
Фото: прапор Греції (gadgetopolis.gr)
Автор: Олександр Білоус

Греція оголосила про закриття початкових шкіл та дитячих садків на тлі сплеску випадків коронавірусу. Епідемія паралізувала національну систему охорони здоров'я.

Про це повідомляє France 24.

"Уряд Греції прийняв рішення про призупинення роботи шкіл до 30 листопада. Закриття початкових шкіл було останнім, що ми хотіли зробити. Це показник того, наскільки серйозна ситуація", - йдеться в заяві міністра охорони здоров'я Василіна Кікіліаса.

При цьому середні школи вже закрилися, і з понеділка усі уроки проходять дистанційно.

У більшості європейських країн школи залишалися відкритими під час другої хвилі захворювань, яка обрушилися на континент з вересня, на відміну від березня і квітня, коли вони були закриті.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує закривати школи тільки в крайньому випадку.

З кінця жовтня щоденна кількість смертей в Греції збільшилося в чотири рази, за кілька днів було зареєстровано 50 смертей, а кількість інфекцій подвоїлася і склала близько 3000 випадків на день.

З 1143 ліжко-місць у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні в п'ятницю 830 були зайняті.

"Найближчі тижні будуть надзвичайно критичними", - заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис в четвер в парламенті Греції, де він інформував членів парламенту про другий локдаун.

Ця ізоляція почалася 7 листопада та триватиме до 30 листопада, хоча експерти припускають, що вона може тривати довше.

З вечора п'ятниці по всій Греції була введена комендантська година з 21:00 до 5:00.

У країні з населенням 19 млн осіб з початку пандемії в кінці лютого зафіксовано 997 смертей і 69 тисяч заражень, більшість з них - за останні чотири місяці.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис заявив, що в країні всім громадянам безкоштовно нададуть вакцину від коронавірусу, коли вона стане доступною.

Нагадаємо, уряд Франції працює над стратегією, яка визначить дії в умовах епідемії COVID-19 до літа 2021 року. План буде діяти до застосування ефективної вакцини.

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