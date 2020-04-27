У Греції спалахнули дві пожежі в таборі мігрантів

У Греції, на острові Самос, спалахнули дві пожежі, через які довелося частково евакуйовувати людей з табору мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як повідомляється, перша пожежа спалахнула у неділю ввечері та залишила близько 100 осіб без даху над головою після того, як їх намети були спалені. Однак причини займання невідомі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що перша пожежа почалася під час зіткнення між різними етнічними групами.

Друга пожежа сталася вночі, яка була більш масштабною. Невідомо, скільки ще мігрантів залишилися без даху над головою в результаті більшої пожежі, але деякі з них були доставлені поліцією на площу в сусідньому місті Вати.

Як зазначається, мігранти у цих таборах впадають у відчай через умови і повільного розгляду їх клопотань про надання притулку і прагнуть покинути їх. Час від часу спалахує насильство як всередині таборів, так і спрямоване проти влади.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж на території Луб'янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовіцького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію двох вогнищ в селі Крива Гора і селах Рудьки і Буряківка.