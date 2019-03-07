У Греції зняли обвинувачення з українських моряків судна Andromeda

Моряків затримали ще в січні 2018 року

В Греции Центральный городской суд г.Пирей снял обвинения с украинских моряков, которые были задержаны вместе с судном Andromeda в прошлом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Греции.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял в четверг, 7 марта. С экипажа судна, задержанного в январе 2018 года, сняли все обвинения. Тогда украинских моряков - капитана и старшего помощника Andromeda Алексея Слепнева и Сергея Константинова - задержали по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов.

Как сообщали тогда представители береговой охраны Греции, грузовое судно Andromeda перевозило в Ливию 410 тонн взрывчатых веществ и детонаторы к ним.

Капитан судна отрицал обвинения и заявлял, что стал жертвой мошенничества.

Украинские моряки вернутся домой в ближайшее время после решения всех формальностей.

Напомним, ранее Московский городской суд отказал в удовлетворении жалоб защиты шестой четверки военнопленных украинских моряков. Их оставили под стражей до апреля.