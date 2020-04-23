У Греції продовжили обмежувальні заходи

розбитий на фази, розраховані на травень - червень. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, грецька

За станом на вечір середи в Греції лабораторно підтверджено 2408 випадку COVID-19 і 121 летальний результат.

Нагадаємо, в Греції коронавірусом заразився афонський чернець. Інфікований відвідував Британію з делегацією монастиря і повернувся на Афон 20 березня.

Крім того, 23 березня уряд Греції запровадив комендантську годину. Рух в країні обмежена, за рідкісними винятками. На вулиці дозволяється виходити тільки ті, хто йде на роботу або повертається з роботи, робить покупки в магазині або купує ліки, відвідує лікаря.