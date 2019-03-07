У Греції звільнили екс-менеджера Курченка

Раніше колишнього виконавчого директора компанії "ВЕТЕК" заарештували у Греції за запитом України

Бывший исполнительный директор компании Сергея Курченко "ВЕТЭК" россиянин Евгений Калинин, которого арестовали 28 февраля в Греции по запросу Украины, освобожден. Об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам его адвоката Янниса Рахиотиса, россиянин вчера вечером, 6 марта, вылетел в Москву.

"Калинин освобожден в среду вечером и уже вылетел в Москву", - сказал он.

Рахиотис также заявил, что Калинин, арестованный в афинском аэропорту при въезде в Грецию для короткой деловой поездки, освобожден по решению прокуратуры Афинского апелляционного суда.

"В соответствующем решении указывалось, что он был арестован и отправлен в тюрьму по ошибке, поскольку в отношении него не было действующего международного ордера на арест. Освобождению предшествовал визит генерального прокурора России г-на Чайки к министру юстиции Греции и в прокуратуру Верховного суда", - отметил Рахиотис.

По словам адвоката, Калинин вылетел в РФ "в сопровождении дипломатов из российского посольства в Афинах и вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию, чтобы поддержать его".

Напомним, Калинин был арестован в Греции по запросу Украины. В пятницу, 1 марта, состоялось слушание по факту задержания Калинина, после чего его отправили в тюрьму Каридаллос, пока Греция не получит украинский запрос на его экстрадицию.

Отметим, что согласно данным Министерства внутренних дел Украины, Калинин был объявлен в розыск 29 мая 2017 года. Калинин обвиняется в уклонении от уплаты налогов, служебном подлоге и создании преступной организации. В период с 2013 по 2014 год он был исполнительным директором компании "ВЕТЭК", которую возглавлял украинский олигарх Курченко.