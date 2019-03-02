У Греції затримали екс-менеджера Курченка

Фото: Євген Калінін (з відкритих джерел)

Затриманий екс-менеджер компанії Курченка "СЄПЕК" Євген Калінін

Колишній виконавчий директор компанії Сергія Курченка "СЄПЕК" росіянин Євген Калінін був заарештований в Греції за запитом України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомив адвокат Калініна Янніс Рахіотіс, екс-менеджера "СЄПЕК" було затримано у четвер, 28 лютого, в аеропорту Афін.

У п'ятницю, 1 березня, відбулося слухання за фактом затримання Калініна, після чого його відправили до в'язниці Карідаллос, поки Греція не отримає український запит на його екстрадицію.

Крім того, посольство Російської Федерації в Греції заявило, що Калініну надається "уся необхідна допомога".

Зазначимо, що згідно з даними Міністерства внутрішніх справ України, Калініна було оголошено в розшук 29 травня 2017 року. Калініна звинувачують в ухилянні від сплати податків, службовому підроблені та створенні злочинної організації.

Додамо, що у період з 2013 по 2014 рік Калінін був виконавчим директором компанії "СЄПЕК", яку очолював український олігарх Сергій Курченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України викликала олігарха Сергія Курченко на допит у справі про створення злочинної організації з метою привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах, а також легалізації незаконно отриманих доходів та ухилення від сплати податків.