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У Греції визначилися з датою повернення туристів

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 15:26
У Греції визначилися з датою повернення туристів Фото: Акрополь в Афінах (tournavigator.pro)
Автор: Олександр Білоус

Греція планує зняти обмеження на COVID-19 у секторі роздрібної торгівлі та відкрити школи до кінця березня. В травні планують розпочати заново відкривати туристичний сектор напередодні життєво важливого літнього сезону.

Про це заявила офіційний представник уряду Аристотелия Пелоні, передає агентство Reuters.

За її словами, у середньостроковій перспективі, по мірі просування вакцинації, уряд планує дозволити відновити туризм, на який припадає приблизно п'ята частина економіки Греції.

Греція, в якій від COVID померло 6758 осіб, недавно була змушена продовжити ізоляцію в регіоні Афін до 16 березня через відновлення інфекцій, але Пелоні сказала, що попереду є ознаки надії.

"Попереду нас чекають важкі дні. Але ми пробігаємо останню милю в цьому марафонському забігу", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку березня уряд Греції продовжив діє в країні локдаун, а також посилив обмеження, введені через COVID-19. Новий режим буде діяти до 16 березня.

Нагадаємо, в Єврокомісії заявили, що уряди країн ЄС повинні негайно розпочати технічну роботу з COVID-паспортами. Вони повинні вчасно забезпечити впровадження системи сертифікатів щеплень в межах Євросоюзу до літа.

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