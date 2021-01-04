ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Греції виявили новий штам коронавірусу

Афіни, Понеділок 04 січня 2021 12:22
У Греції виявили новий штам коронавірусу
Фото: коронавірус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

У Греції новий штам коронавірусу виявили у шістьох людей, які прибули з Великої Британії. Інших інфікованих серед їхніх попутників не було.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, новий штам коронавірусу виявили у п'ятьох громадян Греції та одного громадянина Британії, які прибули в країну під час різдвяного тижня. Наразі всі шестеро перебувають під охороною в спеціальному карантинному готелі.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу, який вперше був виявлений у Великобританії, зафіксували в Таїланді. Заражені знаходяться на ізоляції.

Крім того, у Франції зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2.

Зазначимо, через новий штам коронавірусу Європу охопила хвиля паніки. Країни закривають сполучення з Великобританією, де налічується більше тисячі випадків зараження новим COVID-19. Що відомо про мутацію коронавірусу і наскільки вона небезпечна - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Греція

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся