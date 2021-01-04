В Греции обнаружили новый штамм коронавируса

Фото: коронавирус (freepik.com)

В Греции новый штамм коронавируса обнаружили у шестерых человек, которые прибыли из Великобритании. Других инфицированных среди их попутчиков не было.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, новый штамм коронавируса обнаружили в пятерых граждан Греции и одного гражданина Великобритании, которые прибыли в страну во время рождественской недели. Сейчас все шестеро находятся под охраной в специальной карантинной гостинице.

Напомним, новый штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании, зафиксировали в Таиланде. Зараженные находятся в изоляции.

Кроме того, во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавирус Sars-cov-2.

Отметим, из-за нового штамма коронавируса Европу охватила волна паники. Страны закрывают сообщение с Великобританией, где насчитывается более тысячи случаев заражения мутировавшим COVID-19. Что известно о мутации коронавируса и насколько она опасна - в материале РБК-Украина.