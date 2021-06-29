У Греції знайшли картини Пікассо і Мондріана. Їх викрали 9 років тому

У Греції правоохоронці знайшли картини Пабло Пікасо та Піта Мондріана, які були викрадені під час пограбування Національної галереї в Афінах у 2012 році. Мова про картини "Голова жінки" Пікассо та "Вітряний млин заїкання" Мондріана.

Картина Пікассо, яку він подарував грецькому народу у 1949 році, була знайдена поліцейськими в Кераті, сільській місцевосді за 45 кілометрів від Афін. Картина була подарована грекам на знак визнання опору нацистській Німеччині під час окупації в 1941-1944 роках.

"Ця картина має особливе значення і сентиментальну цінність для грецького народу, оскільки вона була особисто присвячена великим художником грецькому народу за його боротьбу з фашистськими і нацистськими силами", - сказала міністр культури Греції Ліна Мендоні.

Там же поліція виявила картину Мондріана. А от ескіз італійськго художника Гульєльмо Каччиа, який також був викрадений під час того пограбування, як з'ясувалося, був пошкоджений та викинутий зловмисниками.

Пограбування, за даними поліцейських було скоєне двома чоловіками. За підозрою у скоєнні цього злочину правоохоронці затримали 49-річного грека.