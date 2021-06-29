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У Греції знайшли картини Пікассо і Мондріана. Їх викрали 9 років тому

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Греція, Вівторок 29 червня 2021 15:32
У Греції знайшли картини Пікассо і Мондріана. Їх викрали 9 років тому Фото: у Греції знайшли викрадену картину Пікассо (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Греції правоохоронці знайшли картини Пабло Пікасо та Піта Мондріана, які були викрадені під час пограбування Національної галереї в Афінах у 2012 році. Мова про картини "Голова жінки" Пікассо та "Вітряний млин заїкання" Мондріана.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Картина Пікассо, яку він подарував грецькому народу у 1949 році, була знайдена поліцейськими в Кераті, сільській місцевосді за 45 кілометрів від Афін. Картина була подарована грекам на знак визнання опору нацистській Німеччині під час окупації в 1941-1944 роках.

"Ця картина має особливе значення і сентиментальну цінність для грецького народу, оскільки вона була особисто присвячена великим художником грецькому народу за його боротьбу з фашистськими і нацистськими силами", - сказала міністр культури Греції Ліна Мендоні.

Там же поліція виявила картину Мондріана. А от ескіз італійськго художника Гульєльмо Каччиа, який також був викрадений під час того пограбування, як з'ясувалося, був пошкоджений та викинутий зловмисниками.

Пограбування, за даними поліцейських було скоєне двома чоловіками. За підозрою у скоєнні цього злочину правоохоронці затримали 49-річного грека.

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