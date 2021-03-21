ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Греції почали безкоштовно роздавати набори для тестів на коронавірус

Новость на русском → Афіни, Неділя 21 березня 2021 06:17
У Греції почали безкоштовно роздавати набори для тестів на коронавірус Фото: людині проводять тест (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Жителям Греції з квітня будуть безплатно роздавати набори для самостійного тестування на коронавірус. Кожен володар номера соціального страхування зможе в аптеці отримувати по чотири тести на місяць.

Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра.

Про позитивні результати буде необхідно повідомляти владі. В уряді в Афінах відзначили, що Греція стала першою країною в Європі, яка зробила тести настільки доступними та безплатними.

Нагадаємо, Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.

Нагадаємо, в Євросоюзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Єврокомісія представила розроблений документ - цифровий зелений сертифікат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Греція Коронавірус
NEWS
На півночі Мексики лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів
На півночі Мексики лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні