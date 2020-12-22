У Греції через коронавірус заборонили колядувати

Влада Греції заборонила в різдвяний сезон традиційне колядування, щоб запобігти поширенню коронавірусу в країні. Для богослужінь у церквах також запровадили обмеження.

Про це заявив заступник міністра цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас, передає видання Ekathimerini.

Церквам буде дозволено приймати прихожан тільки на Різдво, Новий рік та Хрещення. Також буде обмежено кількість осіб, які можуть перебувати всередині, залежно від розміру церкви: 25 у маленьких та 50 - у великих соборах.

Поліція проводитиме посилені перевірки, щоб забезпечити дотримання протиепідемічних заходів у період різдвяно-новорічних свят.

Нагадаємо, у Греції запровадили локдаун, який діятиме до 7 січня. Зокрема, в країні ввели нічну комендантську годину, а також заборону на виїзд за межі домашніх префектур.

Також РБК-Україна писало, що Греція вирішила послабити карантинні обмеження на Різдво. Відкриють перукарні та книгарні, а от школи та ресторани будуть під забороною до 7 січня.