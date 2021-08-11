У Греції вирують лісові пожежі. Евакуювали понад 20 населених пунктів

У Греції пожежні бригади продовжують гасити лісові пожежі. За ніч евакуювали понад 20 населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini.
Пожежі вирують у важкодоступній місцевості поблизу районів Фанаракі, Піррі, Лотос, Ліодора, Хрисохорі та Дафні.
Вогонь знищив великі площі сільськогосподарських угідь та кілька сараїв для тварин, одночасно спричинивши порушення у роботі систем електропостачання та водопостачання.
У Греції евакуювали жителів 21 села в якості запобіжного заходу.
РБК-Україна розповідало про те, що прем'єр Греції вибачився перед жителями країни через невдачі в гасінні.
Нагадаємо, Україна надіслала сотню досвідчених рятувальників з усієї країни до Греції, аби допомогти з масштабними лісовими пожежами.