В Гренландии создали новое правительство и ответили на посягательства Трампа

Заявления Трампа по Гренландии

Напомним, что после второго вступления в должность, президент США Дональд Трамп превратил аннексию Гренландии Вашингтоном в главную тему для обсуждения.

Кое-где в отношении Гренландии американский президент даже не исключал, что для ее присоединения Соединенные Штаты могут применить силовой метод.

Жители выступают против таких намерений. В частности, около тысячи человек недавно собрались на акцию протеста в столице - городе Нуук. Это был самый большой митинг в истории острова. Акции также проходили в Сисимиуте, это второй по величине город Гренландии.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Гренландия стала частью США, поскольку это "нужно для международной безопасности". Более того, сегодня он повторил тезис, подчеркнув, что США "не смогут обойтись" без Гренландии.

Однако ранее сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки не имеют планов по увеличению военного присутствия в Гренландии.

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